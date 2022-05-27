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Определился первый участник четвёртого круга «Ролан Гаррос» у мужчин

Определился первый участник четвёртого круга «Ролан Гаррос» у мужчин
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Стал известен первый участник матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Им стал аргентинский теннисист Диего Шварцман, который в матче третьего круга разгромил болгарина Григора Димитрова. Шварцман, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, победил Димитрова (21) со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

Шварцман не сделал ни одного эйса и четырежды ошибся на подаче. Он использовал восемь брейк-пойнтов из 20 (процент реализации составил 40%). Димитров четыре раза подал навылет и сделал три двойные ошибки. У него только два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%).

В 1/8 финала Шварцман сыграет либо с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, либо со словенцем Аляжем Бедене (191).

Турнирная сетка
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
27 мая 2022, пятница. 12:10 МСК
Григор Димитров
21
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		1 2    
6 		6 6    
             
Диего Шварцман
16
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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