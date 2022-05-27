Определился первый участник четвёртого круга «Ролан Гаррос» у мужчин
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Стал известен первый участник матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Им стал аргентинский теннисист Диего Шварцман, который в матче третьего круга разгромил болгарина Григора Димитрова. Шварцман, занимающий 16-е место в рейтинге ATP, победил Димитрова (21) со счётом 6:3, 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.
Шварцман не сделал ни одного эйса и четырежды ошибся на подаче. Он использовал восемь брейк-пойнтов из 20 (процент реализации составил 40%). Димитров четыре раза подал навылет и сделал три двойные ошибки. У него только два реализованных брейк-пойнта из девяти (22%).
В 1/8 финала Шварцман сыграет либо с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, либо со словенцем Аляжем Бедене (191).
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