Александра Саснович победила Анжелику Кербер и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Александра Саснович одержала победу в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкая теннисистка Анжелика Кербер. Саснович обыграла Кербер со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту.
Саснович и Кербер выполнили по одному эйсу и совершили по две двойные ошибки. Белоруска реализовала пять брейк-пойнтов из 10 (процент реализации составил 50%), а немка — четыре из восьми (также 50%).
В 1/8 финала Саснович сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан, которая ранее победила бывшую российскую, а ныне австралийскую теннисистку Дарью Савилл (Гаврилову).
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