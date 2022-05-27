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Варвара Грачёва проиграла Элисе Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»

Варвара Грачёва проиграла Элисе Мертенс в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Варвара Грачёва потерпела поражение в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции. Соперницей Грачёвой была бельгийка Элисе Мертенс, одержавшая победу со счётом 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Мертенс один раз подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. У Грачёвой ни одного эйса и ни одной двойной ошибки на подаче. Бельгийка использовала шесть брейк-пойнтов из 14 (процент реализации — 43%), а россиянка — два из трёх (67%).

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» Элисе Мертенс сыграет с представительницей США Кори Гауфф, которая ранее обыграла эстонскую теннисистку Кайю Канепи со счётом 6:3, 6:4.

Турнирная сетка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
27 мая 2022, пятница. 14:55 МСК
Варвара Грачёва
71
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Элисе Мертенс
32
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022:

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