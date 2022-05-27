Новак Джокович уверенно обыграл Аляжа Бедене и пробился в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович уверенно преодолел третий круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
Джокович (1) обыграл представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Бедене — четыре эйса, две двойные ошибки и ни одного брейка при единственном брейк-пойнте.
В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Новак Джокович встретится с аргентинцем Диего Шварцманом, который ранее сегодня, 27 мая, в трёх сетах победил болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1, 6:2).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.
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