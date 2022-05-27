Надаль в трёх сетах обыграл ван де Зандсхулпа и вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче третьего круга Надаль (5) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (29) со счётом 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Надаль один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету ван де Зандсхулпа — три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соперником Надаля станет девятая ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.