Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль в трёх сетах обыграл ван де Зандсхулпа и вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»

Надаль в трёх сетах обыграл ван де Зандсхулпа и вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»
Комментарии

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В матче третьего круга Надаль (5) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (29) со счётом 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Надаль один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету ван де Зандсхулпа — три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем раунде соперником Надаля станет девятая ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
27 мая 2022, пятница. 16:40 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
29
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 4    
6 		6 6    
             
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022