Надаль в трёх сетах обыграл ван де Зандсхулпа и вышел во вторую неделю «Ролан Гаррос»
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль уверенно вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
В матче третьего круга Надаль (5) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (29) со счётом 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Надаль один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 12. На счету ван де Зандсхулпа — три эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
В следующем раунде соперником Надаля станет девятая ракетка мира из Канады Феликс Оже-Альяссим.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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