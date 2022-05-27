Азаренко в трёхчасовом матче на «Ролан Гаррос» уступила 24-й ракетке мира Тайхман
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Двукратная чемпионка Australian Open, бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко потерпела поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции, в котором её соперницей была представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман. Азаренко, занимающая 15-е место в рейтинге WTA, уступила Тайхман (24) со счётом 6:4, 5:7, 6:7 (5:10). Продолжительность встречи составила 3 часа 19 минут.
Азаренко выполнила два эйса, допустила четыре двойные ошибки и сделала пять брейков при 13 брейк-пойнтах. На счету Тайхман одна подача навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвёртом раунде «Ролан Гаррос» Хиль Белен Тайхман сыграет с представительницей США Слоан Стивенс.
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