17-я сеяная Фернандес — самый высокий номер посева в нижней половине сетки «Ролан Гаррос»

Самым высоким номером посева в нижней половине женской сетки «Ролан Гаррос» стала 18-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес (17).

Это произошло после того, как своё выступление на турнире «Большого шлема» завершили представительница Швейцарии Белинда Бенчич, которая была 14-й сеяной, и белоруска Виктория Азаренко (15).

Напомним, Бенчич уступила Фернандес в третьем круге «Ролан Гаррос» в напряжённом трёхсетовом матче со счётом 5:7, 6:3, 5:7. Азаренко проиграла швейцарской теннисистке Хиль Белен Тайхман – 6:4, 5:7, 6:7 (5:10).

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Лейла Фернандес сразится с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Отметим, что в верхней половине сетки борьбу за титул продолжает первая ракетка мира Ига Свёнтек.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022