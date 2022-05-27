Зверев в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира Александр Зверев пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.
В третьем раунде Зверев (3) обыграл 20-летнего представителя США Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 49 минут.
Зверев 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы — восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В следующей стадии Зверев сразится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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