Зверев в трёх сетах обыграл Накашиму и вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира Александр Зверев пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022.

В третьем раунде Зверев (3) обыграл 20-летнего представителя США Брэндона Накашиму со счётом 7:6 (7:2), 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продлилась 2 часа 49 минут.

Зверев 18 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы — восемь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В следующей стадии Зверев сразится с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022