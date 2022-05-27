Рафаэль Надаль ответил, пойдёт ли он на финал Лиги чемпионов

21-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, пойдёт ли на финал футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом», за который он болеет. Матч состоится завтра, 28 мая, в Париже. Старт запланирован на 22:00 мск.

«Посмотрим, в каком состоянии я завтра проснусь. Вдруг мой организм сделает сюрприз.

Но если ничего не случится – а я думаю, что ничего не случится, – и если завтра я смогу хорошо потренироваться, то схожу на финал», — сказал Надаль во время пресс-конференции на «Ролан Гаррос».

Напомним, сегодня, 27 мая, в матче третьего круга «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль (5) обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (29) со счётом 6:3, 6:2, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 9 минут.

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