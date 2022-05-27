Оже-Альяссим: для меня карьера Надаля и его совместные достижения с Тони выше нашего матча

Девятая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим отреагировал на слова своего тренера Тони Надаля.
Ранее Тони Надаль, дядя и экс-наставник Рафаэля Надаля, а ныне тренер Оже-Альяссима, заявил, что не поможет своему подопечному перед его встречей с 35-летним испанцем в четвёртом круге «Ролан Гаррос».
«Мы все в курсе, что Рафа хорошо умеет. Не думаю, что Тони расскажет мне что-нибудь новое.
Мы в самом начале сотрудничества поговорили и чётко обозначили, что я могу встретиться с Рафой. А тут Тони к тому же лично присутствует на турнире. Думаю, он будет смотреть из другого места и наслаждаться матчем.
Я не знаю, что он чувствует. Мы с ним это не обсуждали. Но я сразу скажу, что для меня карьера Рафы и его совместные достижения с Тони стоят выше нашего матча. Это будет всего один матч, его карьера намного больше.
Я не жду, что мы с Тони будем обсуждать план на игру. Да и с моим тренером Фредом [Фредериком Фонтаном] обсуждать особо нечего. Я Рафу знаю, видел его матчи, знаю, что он хорошо умеет. Все это знают.
И ни Тони, ни Фред не скажут ничего такого, чтобы я взял и победил. Я сам должен буду выйти на корт и придумать решение», — сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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