Рафаэль Надаль — о тренерстве дяди у Оже-Альяссима: не думаю, что он желает мне поражения

21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос», где он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Тони Надаль, дядя Рафаэля, является тренером канадского теннисиста.

«Я уже говорил с Тони, и для меня все просто. Он мой дядя. Не думаю, что он будет желать мне поражения. Но он профи, и он работает с другим игроком.

Я не знаю, будет ли он сидеть в ложе, и меня это не волнует. Я совершенно не против. Я знаю, какие между нами чувства, и знаю, что он желает мне лучшего.

Сейчас он помогает другому игроку, но для меня это вообще не проблема», — сказал Надаль на пресс-конференции.

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