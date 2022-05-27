Рафаэль Надаль — о тренерстве дяди у Оже-Альяссима: не думаю, что он желает мне поражения
Поделиться
21-кратный победитель турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче четвёртого круга на «Ролан Гаррос», где он сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Тони Надаль, дядя Рафаэля, является тренером канадского теннисиста.
«Я уже говорил с Тони, и для меня все просто. Он мой дядя. Не думаю, что он будет желать мне поражения. Но он профи, и он работает с другим игроком.
Я не знаю, будет ли он сидеть в ложе, и меня это не волнует. Я совершенно не против. Я знаю, какие между нами чувства, и знаю, что он желает мне лучшего.
Сейчас он помогает другому игроку, но для меня это вообще не проблема», — сказал Надаль на пресс-конференции.
Новость по темеОже-Альяссим: для меня карьера Надаля и его совместные достижения с Тони выше нашего матча
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
Комментарии
- 27 мая 2022
-
23:31
-
22:54
-
22:39
-
22:11
-
21:52
-
21:12
-
20:34
-
20:05
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:05
-
17:52
-
17:15
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:03
-
14:34
-
14:29
-
14:11
-
14:02
-
12:28
-
11:23
-
11:15
-
11:01
-
09:47
-
09:27
-
08:47
-
08:41
-
08:35
-
08:29
-
08:24
-
08:10
-
05:22
Партнерский контент