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Хачанов обыграл 11-ю ракетку мира Норри и пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Хачанов обыграл 11-ю ракетку мира Норри и пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции – 2022, в котором 25-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов встречался с 11-м номером мирового рейтинга британцем Кэмероном Норри.

Победу со счётом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4 одержал российский теннисист. Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Норри выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал всего пять брейк-пойнтов из 20. На счету Хачанова семь эйсов, пять двойных ошибок и восемь брейков при 14 брейк-пойнтах.

В 1/8 финала соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Хачанов встретится с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и испанцем Карлосом Алькарасом. На момент написания новости шестая ракетка мира Алькарас ведёт 2:0 по сетам.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
27 мая 2022, пятница. 20:25 МСК
Кэмерон Норри
11
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		5 7 4  
6 		7 5 6  
             
Карен Хачанов
25
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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