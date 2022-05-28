Хачанов обыграл 11-ю ракетку мира Норри и пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции – 2022, в котором 25-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов встречался с 11-м номером мирового рейтинга британцем Кэмероном Норри.

Победу со счётом 6:2, 7:5, 5:7, 6:4 одержал российский теннисист. Продолжительность встречи составила 3 часа 22 минуты. Норри выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал всего пять брейк-пойнтов из 20. На счету Хачанова семь эйсов, пять двойных ошибок и восемь брейков при 14 брейк-пойнтах.

В 1/8 финала соревнований, призовой фонд которых в этом году составил € 43,6 млн, Хачанов встретится с победителем матча между американцем Себастьяном Кордой и испанцем Карлосом Алькарасом. На момент написания новости шестая ракетка мира Алькарас ведёт 2:0 по сетам.