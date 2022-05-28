Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас уверенно разобрался с Кордой и сыграет с Хачановым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Алькарас уверенно разобрался с Кордой и сыграет с Хачановым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Комментарии

Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022. 19-летний Карлос считается одним из фаворитов турнира.

Во втором раунде Алькарас (6) обыграл представителя США Себастьяна Корду со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

Алькарас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. На счету Корды — девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах.

В следующем раунде Алькарас сразится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
27 мая 2022, пятница. 22:00 МСК
Себастьян Корда
30
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		4 2    
6 		6 6    
             
Карлос Алькарас
6
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Хачанов добрался до Алькараса! Остановит ли россиянин в Париже испанского вундеркинда? Хачанов добрался до Алькараса! Остановит ли россиянин в Париже испанского вундеркинда?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022