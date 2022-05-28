Алькарас уверенно разобрался с Кордой и сыграет с Хачановым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022. 19-летний Карлос считается одним из фаворитов турнира.

Во втором раунде Алькарас (6) обыграл представителя США Себастьяна Корду со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.

Алькарас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. На счету Корды — девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах.

В следующем раунде Алькарас сразится с российским теннисистом Кареном Хачановым.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.