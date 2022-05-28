Алькарас уверенно разобрался с Кордой и сыграет с Хачановым в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Поделиться
Шестая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции – 2022. 19-летний Карлос считается одним из фаворитов турнира.
Во втором раунде Алькарас (6) обыграл представителя США Себастьяна Корду со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.
Алькарас один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 15. На счету Корды — девять эйсов, три двойные ошибки и ни одного брейка при пяти брейк-пойнтах.
В следующем раунде Алькарас сразится с российским теннисистом Кареном Хачановым.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
27 мая 2022, пятница. 22:00 МСК
30
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
0 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|2
|
|6
|6
6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
- 28 мая 2022
-
00:10
-
00:04
- 27 мая 2022
-
23:44
-
23:31
-
22:54
-
22:39
-
22:11
-
21:52
-
21:12
-
20:34
-
20:05
-
18:58
-
18:51
-
18:45
-
18:05
-
17:52
-
17:15
-
16:30
-
16:23
-
16:02
-
15:03
-
14:34
-
14:29
-
14:11
-
14:02
-
12:28
-
11:23
-
11:15
-
11:01
-
09:47
-
09:27
-
08:47
-
08:41
-
08:35
-
08:29
Партнерский контент