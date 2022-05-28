Джокович — о Беккере: спрашивал, могу ли я чем-либо помочь, хотел поддержать его родных

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о тюремном заключении своего бывшего тренера Бориса Беккера.
«У меня сердце кровью обливается, когда я вижу, что с ним происходит. Не хочу вдаваться в размышления о том, что справедливо, а что нет, что было сделано.
Просто я считаю Бориса другом и членом семьи. Он всегда был очень добр ко мне и моим родным, у нас всегда были отличные отношения – особенно когда мы три года работали вместе и добивались больших результатов.
Даже когда мы прекратили сотрудничество, отношения остались хорошими. Я общался с одним из его сыновей, спрашивал, могу ли чем-либо помочь, хотел поддержать его родных. Потому что с ним самим мне не связаться.
Это ужасно. Не знаю, что сказать. Мне просто очень грустно, что человек, которого я так хорошо знаю, легенда нашего спорта оказался в таком положении. Прошло меньше месяца, а мы знаем, сколько ему ещё там находиться. Просто надеюсь, что он останется здоровым и сильным», — сказал Джокович на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
Кто обыгрывал Надаля и Джоковича на одном турнире
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