Осака опубликовала твит после высказываний Навратиловой и Плишковой в её адрес

Четырёхкратная победительница ТБШ японка Наоми Осака опубликовала твит после высказываний Мартины Навратиловой и Каролины Плишковой в её адрес. Напомним, ранее Осака допустила, что может пропустить Уимблдон из-за лишения турнира рейтинговых очков.

«Некоторые люди так много говорят обо мне, что я уверена, что им платят. Не может быть, чтобы так много думали обо мне», — написала Осака в своём «твиттере».

Напомним, организаторы Уимблдона стали первой теннисной организацией, которая отказала представителям России и Беларуси в допуске к соревнованиям. После этого ATP и WTA приняли решение наложить санкции на турнир и лишить их рейтинговых очков.

Уимблдон пройдёт с 27 июня по 10 июля 2022 года в Лондоне.