Андрей Рублёв — Кристьян Гарин: текстовая онлайн-трансляция 1/16 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поборется за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» 2022 года. Соперником россиянина стал представитель Чили Кристьян Гарин. Поединок поставлен первым запуском на 14-м корте и начнётся в 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Кристьян Гарин в 1/16 «Ролан Гаррос».
Ранее теннисисты встречались лишь два раза, в обоих матчах победу одерживал Рублёв. Обе встречи прошли в 2019 году: в первом круге Уимблдона (Андрей обыграл Гарина со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4) и в первом круге турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия) (победа Рублёва со счётом 6:4, 7:6 (7:5)).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович
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