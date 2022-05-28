Зинедин Зидан рассказал, кого считает фаворитом «Ролан Гаррос» — 2022 у мужчин

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал, кого считает основным фаворитом «Ролан Гаррос» — 2022 у мужчин.

«Всегда приятно находиться здесь, в такой непринуждённой атмосфере наблюдать, как великие спортсмены делают своё дело. «Ролан Гаррос» — такое легендарное место, поэтому всякий раз, когда у нас появляется возможность приехать сюда, мы это делаем.

Фаворит «Ролан Гаррос»? Новое поколение – это, конечно, здорово. Но я из старшего поколения. Мы будем и дальше стараться продвигать Рафаэля Надаля в качестве фаворита, если он сможет. Он всё ещё здесь, так что это было бы здорово. Но, с другой стороны, это правда, новое поколение во главе с Карлосом Алькарасом в конечном итоге возьмёт верх», — сказал Зидан пресс-службе турнира.