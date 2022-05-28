Виктория Азаренко эмоционально прокомментировала поражение в 3-м круге «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко прокомментировала поражение от швейцарки Хиль Белен Тайхман в третьем круге «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (10:5) в пользу Тайхман.
«Это определённо был очень тяжёлый с физической точки зрения матч. В нём было много борьбы, несколько смен в динамике. У меня были шансы. Но она играла очень, очень хорошо. Она была хороша в самые важные моменты, рисковала, думаю, это ей окупилось. Для меня это был один из тех дней, когда ты пытаешься сделать всё, что в твоих силах, но, в конце концов, ничего не получается.
Сказать, что я довольна своим выступлением на «Ролан Гаррос», наверное, будет преувеличением, потому что я сижу здесь после проигранного матча. В данный момент мне тяжело найти эмоции, похожие на счастье.
Чувствую, что отдала всё, что у меня было. У меня не было чувства, что я играю в свой лучший теннис, но играла неплохо для грунта. Надеюсь, в какой-то момент это окупится», — сказала Азаренко на послематчевой пресс-конференции.
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