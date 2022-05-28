Даниил Медведев — Миомир Кецманович: текстовая онлайн-трансляция 3-го круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 28 мая, чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поборется за выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022. Соперником россиянина стал 28-й сеяный представитель Сербии Миомир Кецманович. Поединок поставлен вторым запуском на корте Сюзанн Ленгнен после матча Ирины Бегу с Леолией Жанжан и начнётся приблизительно в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Миомир Кецманович в 1/16 «Ролан Гаррос».

Для Медведева встреча с Кецмановичем станет первой в карьере. В текущем сезоне серб дошёл до четвёртого круга Australian Open, играл в четвертьфиналах «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе и Майами.

На «Ролан Гаррос» — 2021 Медведев дошёл до четвертьфинала (это его лучший результат в карьере), где проиграл будущему финалисту греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7. Кецманович в 2021-м дошёл до второго круга.