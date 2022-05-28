Янник Синнер пробился в 1/8 финала «Ролан Гаррос», отыграв у соперника 11 сетболов

12-я ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022.
В третьем круге Синнер (11) обыграл представителя США Маккензи Макдональда со счётом 6:3, 7:6 (8:6), 6:3. Встреча продлилась 2 часа 50 минут. Синнер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 12. На счету Макдональда — три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.
Примечательно, что во второй партии Макдональд упустил 11 сетболов: пять на подаче Синнера при счёте 5:2, ещё пять на своей при 5:3 и ещё один на чужой при 6:5. В целом сет длился 88 минут. После его окончания 20-летний итальянец взял медицинский тайм-аут.
В следующем раунде Синнер сразится с победителем матча Андрей Рублёв (Россия, 7) — Кристьян Гарин (Чили).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.
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