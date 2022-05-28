Андрей Рублёв пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Янником Синнером

Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022, который завершится 5 июня.

В матче третьего круга Рублёв (7) обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11). Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Гарина — четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что в заключительной партии Рублёв отыграл пять сетпойнтов.

Следующим соперником Рублёва станет 12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер (11).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.