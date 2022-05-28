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Андрей Рублёв пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Янником Синнером

Андрей Рублёв пробился в 4-й круг «Ролан Гаррос», где сразится с Янником Синнером
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Седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2022, который завершится 5 июня.

В матче третьего круга Рублёв (7) обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11). Встреча продлилась 3 часа 11 минут. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 13. На счету Гарина — четыре эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Отметим, что в заключительной партии Рублёв отыграл пять сетпойнтов.

Следующим соперником Рублёва станет 12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер (11).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 7 13  
4 		6 2 6 11  
             
Кристьян Гарин
37
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
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