Медведев, Рублёв и Хачанов повторили рекорд по представительству россиян в 4-м круге ТБШ

Благодаря победам Андрея Рублёва, Даниила Медведева и накануне Карена Хачанова на «Ролан Гаррос» — 2022 россиянам удалось повторить отечественный рекорд по представительству в 4-м круге мужского одиночного разряда на турнире «Большого шлема». Это уже 5-й подобный случай в истории.
Три россиянина в 4-м круге турнира «Большого шлема»:
1. US Open – 2006 (Сафин, Давыденко, Южный).
2. «Ролан Гаррос» — 2007 (Южный, Давыденко, Андреев).
3. Australian Open – 2021 (Карацев, Медведев, Рублёв).
4. Уимблдон – 2021 (Хачанов, Рублёв, Медведев).
5. «Ролан Гаррос» — 2022 (Хачанов, Рублёв, Медведев).
В 1/8 финала Рублёв сразится с 12-й ракеткой мира итальянцем Янником Синнером (11), Хачанов – с шестым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом (6), Медведев — с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 20).
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