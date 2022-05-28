Агент Федерера: знаю, что в Роджере по-прежнему есть огонь

Тони Годсик, агент и бизнес-партнёр экс первой ракетки мира Роджера Федерера, рассказал, когда швейцарец вернётся на корт. По словам менеджера, ветеран не рассматривает возможность завершения карьеры. Ранее Федерер пропустил почти год. По словам Годсика, Федерер может сыграть на Кубке Лэйвера, который пройдёт в конце сентября.



«Думаю, что Кубок Лэйвера может быть тем турниром, на котором он вернётся. Это было бы хорошо, ведь там его окружают друзья и товарищи. Даже когда играешь в хороший теннис длительное время, всё равно нужна поддержка, когда возвращаешься на корт.



Я хорошо знаю Федерера. И знаю, что в нём по-прежнему есть огонь. Его мотивация — вернуться на корт и добиваться успеха», — цитирует Годсика Eurosport.

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