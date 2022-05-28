Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Рублёва в третьем раунде «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Андрея Рублёва в четвёртый круг «Ролан Гаррос». Рублёв в матче третьего круга обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11).



«Андрей выглядел сильнее за счёт более агрессивной игры, более плотных ударов. Результат закономерен: он играл достаточно длинно, без явных перепадов в игре. Андрей выиграл по классу», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В заключительной партии Рублёв отыграл пять сет-пойнтов.

Следующим соперником Рублёва станет 12-я ракетка мира итальянец Янник Синнер (11).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира, серб Новак Джокович.