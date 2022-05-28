Тарпищев: удивительно, что Медведев достаточно легко обыграл Кецмановича

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от выхода российского теннисиста Даниила Медведева в четвёртый круг «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он уверенно обыграл серба Миомира Кецмановича, встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2.



«Это хорошая и достаточно чистая игра в исполнении Даниила. Медведев явно прибавил в игре на грунте. Он очень хорошо и плотно играет на задней линии. Мне несколько удивительно, что Даня достаточно легко обыграл Кецмановича: он непростой. По уровню игры Медведев прибавил на грунте», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



За выход в четвертьфинал Медведев поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 20).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.