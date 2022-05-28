Касаткина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Роджерс
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга она обыграла американку Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 20-я ракетка мира Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из двух.
Следующей соперницей Касаткиной будет победительница матча Камила Джорджи (Италия) — Арина Соболенко (Беларусь).
Призовой фонд «Ролан Гаррос» превышает € 43 млн. Действующая победительница турнира, чешка Барбора Крейчикова, не смогла выйти во второй круг.
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