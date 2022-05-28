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Касаткина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Роджерс

Касаткина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Роджерс
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга она обыграла американку Шелби Роджерс. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 20 минут. 20-я ракетка мира Касаткина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 50-е место в рейтинге WTA, сделала один эйс, допустила пять двойных ошибок и использовала один брейк-пойнт из двух.

Следующей соперницей Касаткиной будет победительница матча Камила Джорджи (Италия) — Арина Соболенко (Беларусь).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» превышает € 43 млн. Действующая победительница турнира, чешка Барбора Крейчикова, не смогла выйти во второй круг.

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 14:55 МСК
Шелби Роджерс
50
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
20
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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