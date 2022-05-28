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Шамиль Тарпищев оценил соперника Андрея Рублёва в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022

Шамиль Тарпищев оценил соперника Андрея Рублёва в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2022
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Андрея Рублёва с итальянцем Янником Синнером.

Ранее в третьем круге Рублёв (7) обыграл представителя Чили Кристьяна Гарина со счётом 6:4, 3:6, 6:2, 7:6 (13:11). Синнер в своём матче оказался сильнее американца Маккензи Макдональда.

«Синнер Рублёву по зубам. Если Андрея лихорадить не будет, то победит. Нужно ровно играть в агрессивном стиле, как он и играет. Надо, чтобы процент первой подачи был ровный и реально длина была. Синнер хороший игрок, но при лучшей игре Андрея он не составляет такой опасности, как мы о нём привыкли рассуждать. Здесь зависит от Андрея», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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