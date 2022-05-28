Вероника Кудерметова вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос», Бадоса снялась из-за травмы

Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции. 29-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова встретилась с 4-м номером рейтинга испанкой Паулой Бадосой.

Победу со счётом 6:3, 2:1 одержала Вероника Кудерметова, Бадоса снялась во втором сете из-за травмы колена. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Бадоса ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Кудерметовой пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвёртом раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Кис (22) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (16).