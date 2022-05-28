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Вероника Кудерметова вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос», Бадоса снялась из-за травмы

Вероника Кудерметова вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос», Бадоса снялась из-за травмы
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Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции. 29-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова встретилась с 4-м номером рейтинга испанкой Паулой Бадосой.

Победу со счётом 6:3, 2:1 одержала Вероника Кудерметова, Бадоса снялась во втором сете из-за травмы колена. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Бадоса ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Кудерметовой пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В четвёртом раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Кис (22) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (16).

Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 16:10 МСК
Паула Бадоса
4
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
3 		1  
6 		2  
         
Вероника Кудерметова
29
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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