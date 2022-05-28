Вероника Кудерметова вышла в 4-й круг «Ролан Гаррос», Бадоса снялась из-за травмы
Поделиться
Завершился матч третьего круга Открытого чемпионата Франции. 29-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова встретилась с 4-м номером рейтинга испанкой Паулой Бадосой.
Победу со счётом 6:3, 2:1 одержала Вероника Кудерметова, Бадоса снялась во втором сете из-за травмы колена. Продолжительность встречи составила 1 час 4 минуты. Бадоса ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из шести. На счету Кудерметовой пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В четвёртом раунде соревнований Кудерметова встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Кис (22) и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (16).
Комментарии
- 28 мая 2022
-
17:44
-
17:28
-
17:19
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:36
-
15:21
-
15:16
-
15:01
-
14:40
-
14:03
-
11:58
-
11:00
-
10:38
-
10:20
-
09:58
-
09:44
-
09:27
-
02:51
-
01:18
-
00:58
-
00:47
-
00:10
-
00:04
- 27 мая 2022
-
23:44
-
23:31
-
22:54
Партнерский контент