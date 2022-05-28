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Ига Свёнтек — последняя оставшаяся теннисистка из топ-10 на «Ролан Гаррос» — 2022

Ига Свёнтек — последняя оставшаяся теннисистка из топ-10 на «Ролан Гаррос» — 2022
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Нынешний женский турнир Открытого чемпионата Франции не обошёлся без серии апсетов.

Так, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек стала единственной теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга, сумевшей дойти до 4-го круга соревнований.

Ранее 4-я ракетка мира испанка Паула Бадоса снялась из-за травмы колена с матча третьего раунда с россиянкой Вероникой Кудерметовой (29), а 7-я ракетка белоруска Арина Соболенко уступила по итогам трёх сетов со счётом 6:4, 1:6, 0:6 итальянке Камиле Джорджи (30).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2022 году составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова (2), сложившая чемпионские полномочия уже в первом круге текущего розыгрыша.

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