Ига Свёнтек — последняя оставшаяся теннисистка из топ-10 на «Ролан Гаррос» — 2022
Поделиться
Нынешний женский турнир Открытого чемпионата Франции не обошёлся без серии апсетов.
Так, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек стала единственной теннисисткой из первой десятки мирового рейтинга, сумевшей дойти до 4-го круга соревнований.
Ранее 4-я ракетка мира испанка Паула Бадоса снялась из-за травмы колена с матча третьего раунда с россиянкой Вероникой Кудерметовой (29), а 7-я ракетка белоруска Арина Соболенко уступила по итогам трёх сетов со счётом 6:4, 1:6, 0:6 итальянке Камиле Джорджи (30).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» в 2022 году составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова (2), сложившая чемпионские полномочия уже в первом круге текущего розыгрыша.
Комментарии
- 28 мая 2022
-
18:48
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:19
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
15:59
-
15:51
-
15:46
-
15:36
-
15:21
-
15:16
-
15:01
-
14:40
-
14:03
-
11:58
-
11:00
-
10:38
-
10:20
-
09:58
-
09:44
-
09:27
-
02:51
-
01:18
Партнерский контент