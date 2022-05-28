Ольховский: с Кецмановичем Медведев сыграл очень цепко, практически ничего не отдавал

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал выход российского теннисиста Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
«Хорошие, солидные матчи. Рублёву было потяжелее, но всё зависело от него в большинстве случаев. Даня сыграл очень цепко, практически ничего не отдавая, что мы видели и в предыдущем матче», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
За выход в четвертьфинал Медведев поборется с победителем матча Жиль Симон (Франция, WC) – Марин Чилич (Хорватия, 20).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
- 28 мая 2022
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