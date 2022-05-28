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Янчук: от великого до смешного один шаг. На «РГ» от Рублёва можно ожидать чего угодно

Янчук: от великого до смешного один шаг. На «РГ» от Рублёва можно ожидать чего угодно
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал прошедший матч третьего круга Открытого чемпионата Франции между россиянином Андреем Рублёвым (7) и чилийцем Кристьяном Гарином (37).

«Рублёв вполне может дойти до полуфинала «Ролан Гаррос». Ему ничего не мешало. Он всё время был в струе. Но здесь от великого до смешного один шаг! Проиграешь пару мячей — и важный гейм ушёл! Но Рублёв более амбициозно, цепко, напористо играет. Никогда не опускает руки. Да, он ругается, бьёт себя, но из-за большого желания выиграть.

Конечно, понравился сегодня матч Рублёва. Коронный удар с правой работает. Много набирает очков благодаря этому. Очень хорошо Андрей чувствует игру, заставляет противника бегать и иногда безжалостно жалит. Подача хорошая в том числе. Есть чем играть. От Рублёва можно чего угодно ожидать. Но тем и интересен теннис», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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