Янчук: от великого до смешного один шаг. На «РГ» от Рублёва можно ожидать чего угодно

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал прошедший матч третьего круга Открытого чемпионата Франции между россиянином Андреем Рублёвым (7) и чилийцем Кристьяном Гарином (37).
«Рублёв вполне может дойти до полуфинала «Ролан Гаррос». Ему ничего не мешало. Он всё время был в струе. Но здесь от великого до смешного один шаг! Проиграешь пару мячей — и важный гейм ушёл! Но Рублёв более амбициозно, цепко, напористо играет. Никогда не опускает руки. Да, он ругается, бьёт себя, но из-за большого желания выиграть.
Конечно, понравился сегодня матч Рублёва. Коронный удар с правой работает. Много набирает очков благодаря этому. Очень хорошо Андрей чувствует игру, заставляет противника бегать и иногда безжалостно жалит. Подача хорошая в том числе. Есть чем играть. От Рублёва можно чего угодно ожидать. Но тем и интересен теннис», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 28 мая 2022
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