Ольховский — о матче Рублёва и Синнера: Андрею всё по силам
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал предстоящий матч четвёртого круга Открытого чемпионата Франции между россиянином Андреем Рублёвым (7) и итальянцем Янником Синнером (12).
«Андрею с Синнером будет сложно, если не будет длинно играть. Как только начинал короче играть, сразу начинал бегать и терять инициативу. У Андрея весь смысл — чуть больше терпения: выждать, а не с каждого мяча атаковать. Естественно, завершающий удар у него всегда пушечный. Будет тяжелее, чем сегодня, но всё по силам», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее мнением о матче Рублёв – Синнер поделился президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
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