Селиваненко: на «Ролан Гаррос» Медведев показывает очень уверенную и рациональную игру

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с сербом Миомиром Кецмановичем. В матче третьего круга он обыграл Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
«Медведев третью игру подряд выступает очень чисто, на классе разнообразно, не давая сопернику в принципе ни одного шанса зацепиться. Держит свои подачи, делает брейки на чужих. Даниил показывает очень уверенную и рациональную игру.
Выиграть «Ролан Гаррос»? Понятно, что если ты первый-второй в мире, то должен выигрывать каждый матч. В Париже сейчас есть сразу несколько игроков, которые рассчитывают дойти до финала и выиграть. Даня всегда относится саркастически к своей игре на этом покрытии. Выиграть может каждый, но всё зависит от того, как сложится турнир», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 28 мая 2022
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