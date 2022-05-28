Селиваненко: на «Ролан Гаррос» Медведев показывает очень уверенную и рациональную игру

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с сербом Миомиром Кецмановичем. В матче третьего круга он обыграл Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.



«Медведев третью игру подряд выступает очень чисто, на классе разнообразно, не давая сопернику в принципе ни одного шанса зацепиться. Держит свои подачи, делает брейки на чужих. Даниил показывает очень уверенную и рациональную игру.



Выиграть «Ролан Гаррос»? Понятно, что если ты первый-второй в мире, то должен выигрывать каждый матч. В Париже сейчас есть сразу несколько игроков, которые рассчитывают дойти до финала и выиграть. Даня всегда относится саркастически к своей игре на этом покрытии. Выиграть может каждый, но всё зависит от того, как сложится турнир», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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