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Симона Халеп опубликовала пост после поражения на Открытом чемпионате Франции

Симона Халеп опубликовала пост после поражения на Открытом чемпионате Франции
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Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп подвела итоги своего выступления на Открытом чемпионате Франции – 2022.

Напомним, в матче второго круга Халеп уступила китаянке Чжэн Циньвэнь (74) со счётом 6:2, 2:6, 1:6.

«Привет, я пишу это для тех, кому не всё равно. Как и всегда, я почувствовала огромную поддержку от поклонников, спасибо вам!

Последние 18 месяцев получились очень тяжёлыми как эмоционально, так и физически. После поражения на турнире в Дохе я сказала своим близким, что больше не хочу играть, с теннисом покончено.

Но каким-то образом ко мне вернулся огонь, и я вновь почувствовала любовь к спорту. Я решилась на тяжёлую работу и изменения и горжусь тем, чего достигла за последнее время. Я смогла сделать это благодаря Патрику (Муратоглу. – Прим. «Чемпионата»), и я хочу поблагодарить его за то, что был рядом», – написала спортсменка.

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