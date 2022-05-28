Определился соперник Медведева по 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга 23-я ракетка мира Чилич обыграл француза Жиля Симона со счётом 6:0, 6:3, 6:2.
Матч продлился 1 час 56 минут. Чилич выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 13. Его соперник, занимающий 158-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.
В 1/8 финала Чилич сыграет со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. Ранее Медведев уверенно обыграл в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции серба Миомира Кецмановича. Их встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.
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