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Определился соперник Медведева по 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Определился соперник Медведева по 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Хорватский теннисист Марин Чилич вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга 23-я ракетка мира Чилич обыграл француза Жиля Симона со счётом 6:0, 6:3, 6:2.

Матч продлился 1 час 56 минут. Чилич выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 13. Его соперник, занимающий 158-е место в рейтинге ATP, сделал один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.

В 1/8 финала Чилич сыграет со второй ракеткой мира, россиянином Даниилом Медведевым. Ранее Медведев уверенно обыграл в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции серба Миомира Кецмановича. Их встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
28 мая 2022, суббота. 16:15 МСК
Жиль Симон
158
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		3 2    
6 		6 6    
             
Марин Чилич
23
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
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