Даниил Медведев: буду пробовать и пытаться стать мастером игры на грунте

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга он уверенно обыграл серба Миомира Кецмановича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2. На пресс-конференции Медведева спросили, как он должен играть, чтобы его назвали мастером по выступлению на грунте.
«Не знаю. Возможно, когда-нибудь я найду ответ на этот вопрос. Но, конечно, сейчас я должен добиться большего успеха на «Ролан Гаррос», чем в прошлом году. Это точно.
В прошлом году я чувствовал, что играю в отличный теннис. Но всё равно уступил в четвертьфинале. На US Open у меня было такое же чувство. А на Australian Open иногда казалось, что я не был хорош. Но я дошёл до финалов.
Но сегодня да, это был отличный матч на грунте. Но так получается далеко не всегда. Буду пробовать и пытаться стать мастером игры на грунте», — сказал Медведев на пресс-конференции.
- 28 мая 2022
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