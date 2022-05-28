Видеообзор матча Соболенко — Джорджи в 3-м круге «Ролан Гаррос»

7-я ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в 1/8 Открытого чемпионата Франции – 2022 сегодня, в субботу, 28 мая.
Напомним, в матче третьего круга соревнований Соболенко уступила со счётом 4:6, 1:6, 0:6 итальянке Камиле Джорджи (30). Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты.
Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros.
В следующем раунде турнира Джорджи встретится с 20-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной, до этого обыгравшей американку Шелби Роджерс (50).
Примечательно, что до четвёртого круга соревнований дошла лишь одна теннисистка из первой десятки мирового рейтинга – это лидер сезона полька Ига Свёнтек. Действующая же победительница чешка Барбора Крейчикова (2) выбыла на старте соревнований.
- 28 мая 2022
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