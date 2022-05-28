Видеообзор очередной победы Свёнтек на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Первая ракетка мира вновь не отдала ни одного сета, обыграв Данку Ковинич из Черногории со счётом 6:3, 7:5.
Видео доступно на YouTube-канале Roland Garros.
Свёнтек одержала уже 31-ю победу подряд во всех турнирах. При этом польская теннисистка в последнем 21 матче проиграла лишь один сет. Свёнтек — третья теннисистка с 2000 года, которая выиграла 30 матчей подряд. Ранее это удавалось Винус Уильямс (35), Серене Уильямс (34) и Жюстин Энен (32).
Следующей соперницей Свёнтек на Открытом чемпионате Франции станет Чжэн Циньвэнь из Китая. Она вышла в 1/8 финала на отказе Ализе Корне из Франции.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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