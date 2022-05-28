Дарья Касаткина прокомментировала выход в 1/8 «Ролан Гаррос»
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20-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над американкой Шелби Роджерс (50) в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции – 2022.
«Очень важная победа для меня, ведь я давно не выходила в 1/8 турниров «Большого шлема». Я часто играла в третьих кругах, но никак не могла попасть в четвёртый, так что довольна сегодняшним результатом.
Мне кажется, что в целом я повысила уровень своей игры. Раньше выигрывала матчи за три сета, из-за чего тратила много сил и много эмоций. На этот раз я прошла сетку быстрее и легче», – сказала спортсменка на пресс-конференции «Ролан Гаррос».
В четвёртом раунде соревнований Касаткина встретится с американкой Камилой Джорджи (30).
Новость по темеКасаткина вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», обыграв Роджерс
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