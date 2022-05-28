Тренер Джоковича: 95% игроков не справились бы с тем, что произошло с Новаком в Австралии

Чемпион Уимблдона 2001 года и бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, в настоящий момент тренирующий звёздного серба Новака Джоковича, высказался о его непростой подготовке к Открытому чемпионату Франции – 2022.

Напомним, в январе Джокович был скандально отстранён от Открытого чемпионата Австралии из-за отсутствия прививки от коронавируса.

«После турнира в Монте-Карло я сказал ему, что было бы идеально провести 10-13 матчей до Открытого чемпионата Франции, на который мы нацеливались. Так и получилось, он сыграл 11 матчей.

Новак – гений, учитывая то, как мало ему нужно для того, чтобы выйти на свой уровень. Поверьте, 95% игроков не оправились бы после того, что произошло в Австралии», – приводит слова специалиста издание Tennis Majors.