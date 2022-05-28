Тренер: Новак остался доволен выступлением в Мадриде, несмотря на проигрыш Алькарасу

Чемпион Уимблдона 2001 года и бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, в настоящий момент тренирующий лидера рейтинга серба Новака Джоковича, высказался о его выступлении на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), прошедшем с 1 по 8 мая.

Напомним, Джокович дошёл до полуфинала соревнований, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

«В Монте-Карло он не был собой, но турнир в Мадриде стал уже другой историей. Тренировки, энергия на корте, понимание и восприимчивость к предложениям – всё это в конечном итоге сказалось на игре. Да, он проиграл Алькарасу, но это был феноменальный матч, в котором исход решили два или три очка. Новак остался доволен выступлением», – приводит слова специалиста издание Tennis Majors.