Тренер: Новак остался доволен выступлением в Мадриде, несмотря на проигрыш Алькарасу
Поделиться
Чемпион Уимблдона 2001 года и бывшая вторая ракетка мира Горан Иванишевич, в настоящий момент тренирующий лидера рейтинга серба Новака Джоковича, высказался о его выступлении на «Мастерсе» в Мадриде (Испания), прошедшем с 1 по 8 мая.
Напомним, Джокович дошёл до полуфинала соревнований, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.
«В Монте-Карло он не был собой, но турнир в Мадриде стал уже другой историей. Тренировки, энергия на корте, понимание и восприимчивость к предложениям – всё это в конечном итоге сказалось на игре. Да, он проиграл Алькарасу, но это был феноменальный матч, в котором исход решили два или три очка. Новак остался доволен выступлением», – приводит слова специалиста издание Tennis Majors.
Комментарии
- 28 мая 2022
-
21:49
-
21:35
-
21:32
-
21:17
-
21:07
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:07
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:48
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:19
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
15:59
-
15:51
-
15:46
Партнерский контент