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Корретха: когда играешь с Медведевым, это как биться со стеной, нужен молоток

Корретха: когда играешь с Медведевым, это как биться со стеной, нужен молоток
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказался о выходе россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Сегодня, 28 мая, Медведев обыграл в матче третьего круга серба Миомира Кецмановича. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2.

«Очень сложно использовать форхенд. Когда играешь с Медведевым, это всё равно, что биться со стеной. Чтобы победить, нужен молоток. А у Кецмановича его не было. Поэтому, как мне кажется, у Кецмановича возникли серьёзные проблемы», — сказал Корретха в эфире Eurosport.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Медведев встретится с хорватом Марином Чиличем. Ранее он обыграл француза Жиля Симона (6:0, 6:3, 6:2).

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