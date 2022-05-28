Корретха: когда играешь с Медведевым, это как биться со стеной, нужен молоток
Поделиться
Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказался о выходе россиянина Даниила Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Сегодня, 28 мая, Медведев обыграл в матче третьего круга серба Миомира Кецмановича. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:4, 6:2.
«Очень сложно использовать форхенд. Когда играешь с Медведевым, это всё равно, что биться со стеной. Чтобы победить, нужен молоток. А у Кецмановича его не было. Поэтому, как мне кажется, у Кецмановича возникли серьёзные проблемы», — сказал Корретха в эфире Eurosport.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Медведев встретится с хорватом Марином Чиличем. Ранее он обыграл француза Жиля Симона (6:0, 6:3, 6:2).
Комментарии
- 28 мая 2022
-
21:49
-
21:35
-
21:32
-
21:17
-
21:07
-
20:44
-
20:44
-
20:39
-
20:07
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:06
-
18:48
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
18:00
-
17:56
-
17:46
-
17:44
-
17:28
-
17:19
-
17:00
-
16:53
-
16:45
-
16:30
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
15:59
-
15:51
-
15:46
Партнерский контент