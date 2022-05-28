Бычкова: у Медведева неплохие шансы по сетке «Ролан Гаррос»

Бывшая российская теннисистка Екатерина Бычкова высказалась о победе россиянина Даниила Медведева в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос». Вторая ракетка мира Медведев обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 6:2, 6:4, 6:2.



«На удивление легко получилось у Дани сегодня сыграть с Кецмановичем. И это очень здорово. Возможно, смог сейчас поднабрать совсем другую форму, потому что его предыдущий матч с Джере был не лучшим. Медведев некомфортно себя чувствовал. Вообще не получалось самому выстраивать розыгрыши. Но сегодня справился.



В целом у него неплохие шансы по сетке. Он — второй сеяный на турнире. В его половине сетки только Циципас — его основной соперник. Пройти в четвертьфинал шансы у него есть. Плюс три наигранных матча — это какая-никакая уверенность в собственных силах, пусть даже и на нелюбимом грунте», — цитирует Бычкову «РБ Спорт».