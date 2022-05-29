Даниил Медведев объяснил отказ Netflix в личных съёмках, приведя в пример Арину Соболенко

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему не стал подписывать личный контракт с сервисом Netflix, который занимается производством сериала про современный теннис.

«Думаю, это отличная идея. Я всегда поддерживал её. Уверен, это будет отличный сериал.

Лично я люблю Netflix. У меня нет с ними контракта или чего-то в этом роде. Но мне нравится смотреть.

Но, подписав контракт, вам нужно посвятить себя этому делу. Если вы скажете им «да», как, например, Арина (Соболенко), я недавно видел её на кортах, то у вас за спиной будет две камеры и микрофон с собой. Иногда это бывает нелегко.

Пока я решил этого не делать… Но, думаю, у них есть какие-то кадры, кажется, они приходили на мои тренировки один или два раза. Но да, скажем так, я не позволял им следить за собой 24 часа в сутки в течение семи дней.

Опять же, я думаю, что однажды сделаю это, мне нравится эта идея. Я, определённо, буду смотреть этот сериал, потому что есть много вещей, которые мы, теннисисты, не знаем друг о друге. Знаете, я ужинаю со своими, скажем, лучшими друзьями в туре, но с остальными 95% не общаюсь – не бываю у них дома и не ужинаю с ними. Так что забавно будет посмотреть», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос».