Даниил Медведев отреагировал на выход Вероники Кудерметовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на выход россиянки Вероники Кудерметовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

Кудерметова (29) победила на снятии своей соперницы испанки Паулы Бадосы (3) при счёте 6:3, 2:1 в свою пользу.

«То есть Кудерметова тоже выиграла? Хорошо. Я не знал. Это большая победа. Не знал, что Паула снялась. Они играли сразу после меня, так что я не мог следить за счётом. Только видел, что было 2 и больше в первом сете.

Вообще, я люблю следить за теннисом, но, честно говоря, не могу запомнить каждый результат. Но, скажем так, если вы дадите мне матч даже в парах или миксте, я, вероятно, скажу, кто его выиграл, потому что мне нравится следить за результатами.

Да, все мы русские дружим друг с другом. Так что в раздевалке я вижу практически всех, кто сегодня выиграл, видел Андрея, он выиграл. Также я видел Хуркача (позднее одержал победу. – Прим. «Чемпионата»), он ещё не выиграл, но мы поздравили друг друга. То же самое происходит и между россиянами.

Чувствую, что нас, теннисистов, объединяет любовь к теннису. Не думаю, что национальность здесь важна, но это, скорее, вопрос, на который должны отвечать другие игроки. Но я чувствую, что это именно так. Мне нравится находиться в раздевалке с другими игроками, это отличная атмосфера», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос».