Даниил Медведев чётко выразил намерение вернуться на первую строчку рейтинга ATP

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей мотивации вернуться на первую строчку рейтинга ATP.

«Конечно, я хочу пробыть там больше двух недель. Хочу попробовать это сделать. Мы не знаем, как эта история с Уимблдоном отразится на рейтинге, но я хочу попытаться добиться наилучших возможных результатов, начиная с этого момента.

Помню, когда проиграл в Индиан-Уэллсе, я был недоволен своим матчем с Монфисом. Подумал: «Ну, ладно, это теннис, я проиграл». Тогда я понял, что потеряю первую строчку. Подумал: «Ну, всего две недели».

Я зашёл в интернет и загуглил, кто меньше всего продержался на первой строчке. Первым, кого я увидел, был Патрик Рафтер, который был первой ракеткой мира неделю, а он абсолютная легенда, и Карлос Мойя был где-то там.

Я не знал этой статистики, если бы кто-нибудь спросил меня, как долго Рафтер и Мойя были номером один, я бы сказал: «Не знаю, месяцев шесть, год?» Так что этого у меня никто не сможет отнять. Это отличная мотивация попробовать вернуться туда», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос».