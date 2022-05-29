Циципас — журналисту: боже мой, у вас есть награда «Вопрос года»? Могу вручить сейчас

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас эмоционально отреагировал на один из вопросов журналиста.

Он звучал следующим образом: «У вас много интересных философских мыслей, которыми вы делитесь в социальных сетях. Какой самый главный вопрос в вашей жизни, на который вы ищете ответ прямо сейчас?»

«Есть ли у вас награда «Вопрос года» от ATP? Я могу отдать вам её прямо сейчас. Боже мой, о-ля-ля. С вами случалось такое, что вопрос настолько хорош, что вы не можете дать на него ответ? Хороший вопрос.

Фух, да. Что ж, я скажу вам, я очень уважаю «Большую тройку» за то, что они были невероятно последовательны последние несколько лет. Я задал себе вопрос: как мне стать лучшим спортсменом? Эти ребята подтолкнули меня к этому. Спрашиваю себя, что я могу привнести в свою жизнь, что в конечном итоге поможет мне достичь большего, сделать больше и добиться большего успеха в моей карьере.

Поэтому каждый день возникает вопрос: в чём я могу прибавить? Я, определённо, улучшил свою диету. Оглядываясь назад, понимаю, что мой рацион, скажем, три или четыре года назад, ничто по сравнению с тем, что у меня есть сейчас. Я очень профессионально отношусь к этому вопросу.

Физическая подготовка – это то, в чём я много сомневался. Сколько ещё могу напрягаться и доводить своё тело до предела, чтобы чувствовать себя непринуждённо на корте, быть в состоянии выдерживать всё это давление от продолжительных матчей.

Ну и, конечно, баланс между жизнью и карьерой. Думаю, сейчас я лучше контролирую свою жизнь. Не слишком полагаюсь на мнение и вообще на других людей. Ставлю себя немного выше, чем раньше, думаю, это очень помогло», — сказал Циципас на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос».