«Организаторы проделали большую работу». Рууд похвалил грунтовые корты на «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд похвалил грунтовые корты на «Ролан Гаррос».
«В этом году грунтовые корты в туре были не очень хорошими. Было много неправильных отскоков и иногда не самое ровное покрытие.
Не знаю, может, это из-за погоды в Европе, но здесь, в Париже, вообще всё по-другому. Тут намного более твёрдая земля. А сверху — тонкий слой грунта, на котором очень мало неправильных отскоков. На нём удобно играть. И линии тут не пластиковые – одним словом, класс.
Из-за этого очень приятно возвращаться сюда. Часто бывают споры о том, на каком турнире лучшие грунтовые корты. Так вот, в этом году совершенно точно на «Ролан Гаррос». Организаторы проделали большую работу», – сказал Рууд на пресс-конференции турнира.
Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022
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