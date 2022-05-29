Новак Джокович опубликовал новое фото с «Ролан Гаррос», добавив эмодзи «волка»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в социальных сетях атмосферное фото с Открытого чемпионата Франции – 2022.
К снимку Джокович добавил четыре эмодзи: «флаг Франции», «сердце», «бицепс» и «волк».
Фото: из личного архива Новака Джоковича
Ранее Джокович (1) вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв представителя Словакии Аляжа Бедене со счётом 6:3, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал Новак сразится с аргентинцем Диего Шварцманом (15). По пути в 1/8 финала соревнований серб обыграл японца Йосихито Нисиоку и ещё одного словака Алекса Молчана. Титулованный игрок не отдал соперникам ни сета.
Джокович – действующий чемпион «Ролан Гаррос». В финале 2021 года он обыграл грека Стефаноса Циципаса.
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