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Пегула: если бы знала, как Свёнтек удаётся столько выигрывать, я бы делала то же самое

Пегула: если бы знала, как Свёнтек удаётся столько выигрывать, я бы делала то же самое
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11-я ракетка мира, американская теннисистка Джессика Пегула предположила, за счёт чего представительнице Польши Иге Свёнтек удаётся не проигрывать уже 31 матч подряд.

«Я не знаю. Если бы знала ответ на этот вопрос, я бы делала то же самое. Такое ощущение, что она вышла на уровень выше, чем мы все. Да, это немного пугает.

Её атлетизм просто зашкаливает. Её защита очень, очень хороша, отчасти похожа на Эш Барти. В этом году Ига стала гораздо более агрессивной.

Не знаю, как ей это удаётся, но то, какой она бывает сосредоточенной на протяжении всех этих матчей, просто невероятно. Да, сейчас она, определённо, выше всех нас на ступеньку», — сказала Пегула на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

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